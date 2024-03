Mercato - PSG : Luis Enrique dragué en direct ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG va donc retrouver le FC Barcelone pour son quart de finale de Ligue des champions, une rencontre forcément particulière pour le club de la capitale compte tenu de son histoire récente avec la formation blaugrana, mais également pour Luis Enrique, passé en Catalogne en tant que joueur et entraîneur, et ciblé pour la succession de Xavi. Rafa Yuste n’a d’ailleurs pas caché tout le bien qu’il pensait de lui.

Le Paris Saint-Germain a hérité d’une vieille connaissance pour son quart de finale de Ligue des champions. Pour la 6e fois en douze ans, le FC Barcelone va croiser la route du club de la capitale le 9 ou 10 avril (phase aller) et le 16 ou 17 avril (phase retour), une double confrontation particulière compte tenu de leur histoire sur la scène européenne. Les Blaugrana auront notamment l’occasion de recroiser Luis Enrique, leur ancien entraîneur aujourd’hui sur la short-list pour remplacer Xavi.

Le départ de Mbappé attendu par deux joueurs du PSG https://t.co/OQNajma0sT pic.twitter.com/8UmmV80vrM — le10sport (@le10sport) March 15, 2024

« C’est pour moi l’un des meilleurs entraîneurs au monde »

Alors que Xavi a d’ores et déjà annoncé son départ à l’issue de la saison après cet exercice délicat pour le FC Barcelone, Luis Enrique fait partie des pistes pour sa succession. Ce vendredi, le vice-président du club Rafa Yuste n’a d’ailleurs pas caché tout le bien qu’il pensait du technicien parisien : « Il a réussi de belles choses. C’est ami, c’est pour moi l’un des meilleurs entraîneurs au monde. Il va falloir qu’on fasse un grand match ».

« On travaille en très bonne entente sur un projet à moyen-long terme »