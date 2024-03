Surprise, le PSG a trouvé le joueur parfait sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis que Luis Enrique est arrivé sur le banc du PSG, sa collaboration avec Luis Campos semble idéale. D'ailleurs, cette parfaite entente a débouché sur le transfert de Lucas Beraldo cet hiver, recruté pour 20M€. Et le jeune brésilien, qui devait jouer le rôle de doublure, s'impose finalement comme une valeur sûre qui répond parfaitement aux critères de Luis Enrique.

Cet hiver, le PSG a été beaucoup plus discret que lors du précédent mercato estival. Lucas Beraldo a ainsi été le seul joueur à renforcer immédiatement l'effectif de Luis Enrique. Gabriel Moscardo a également signé à Paris, mais ne rejoindra le club de la capitale que l'été prochain. Malgré tout, le recrutement du jeune défenseur brésilien, arrivé pour 20M€ en provenance de Sao Paulo, semble satisfaire Luis Enrique.

Beraldo, le joueur parfait pour Luis Enrique

En effet, dans ses colonnes L'EQUIPE révèle que Lucas Beraldo avait initialement été recruté pour jouer le rôle de doublure derrière Marquinhos et Lucas Hernandez, mais le Brésilien s'est très rapidement imposé. Et il a surtout impressionné tout le monde. Malgré des débuts compliqués au poste de latéral gauche, Beraldo a mis tout le monde d'accord lorsqu'il a retrouvé l'axe. Sa prestation sur la pelouse de la Real Sociedad n'a laissé personne indifférent, d'autant plus que cela révèle une intégration ultra rapide au football européen, ce qui n'est pas toujours le cas pour les joueurs qui débarquent d'Amérique du Sud. Il faut dire que Luis Campos a eu une belle intuition en recrutant Lucas Beraldo dont les qualités semblent parfaitement correspondre à ce que recherche Luis Enrique, notamment par sa qualité de relance puisqu'il est capable de casser les lignes en une seule passe. Un profil qui n'a pas d'équivalent dans l'effectif parisien.

«C’est une belle trouvaille de Luis Campos»