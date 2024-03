Mercato : Le boss du PSG s’est déplacé pour un renfort important !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après le départ de Christophe Galtier, Luis Enrique a été choisi pour prendre la tête du PSG et incarner un nouveau projet misant davantage sur le collectif. Interrogé à l’issue du match contre Nice en Coupe de France, l’entraîneur est revenu sur son adaptation et le rôle de Luis Campos dans sa signature.

Après une saison décevante malgré un nouveau titre de champion de France, le PSG décida d’opérer des grands changements durant le dernier été. Alors que plusieurs stars ont quitté l’effectif, à l’instar de Lionel Messi, Neymar et Marco Verratti, Luis Enrique a quant à lui posé ses valises dans la capitale pour succéder à Christophe Galtier et prendre la tête d’une équipe misant davantage sur le collectif. Huit mois plus tard, l’Espagnol semble satisfait de ce choix.



« Luis Campos était venu me voir à Barcelone »

Interrogé par Luis Fernandez après le quart de finale de Coupe de France remporté contre l’OGC Nice (3-1) mercredi, Luis Enrique est revenu sur sa signature au PSG, et l’implication de son conseiller sportif. « Oui, je suis heureux. Luis Campos était venu me voir à Barcelone il y a huit mois pour me faire une proposition et depuis que je suis arrivé ici, je n’ai reçu que de l’affection de la part du club, du président, de la direction sportive », a réagi le technicien parisien sur beIN SPORTS.

Le PSG peut tout rafler

Pour l’heure, le PSG de Luis Enrique est encore engagé dans toutes les compétitions, avec un quart de finale de Ligue des champions et une demi-finale de Coupe de France à disputer dans les prochaines semaines. Le club est également leader de Ligue 1 avec dix points d’avance sur son dauphin Brest.