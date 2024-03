OM - Gattuso : La presse italienne fait une drôle de révélation !

Axel Cornic

Arrivé en cours de saison pour remplacer Marcelino, Gennaro Gattuso n’aura pas fait long feu à l’Olympique de Marseille, puisqu’il a été démis ses fonctions récemment. Le technicien italien de 51 ans aurait pu rapidement retrouver un nouveau club, mais finalement un ancien du club phocéen semble l’avoir doublé.

La stabilité n’a pas été la spécialité de l’OM, qui a connu quatre entraîneurs en moins d’un an. Mais l’un d’entre eux semble avoir retrouvé un nouveau poste, puisqu’Igor Tudor devrait succéder à Maurizio Sarri à la tête de la Lazio.

Tudor à la Lazio

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , tout serait d’ores et déjà bloqué entre le Croate et le club romain, avec le président Claudio Lotito qui a toujours été l’un de ses grands fans. Igor Tudor aurait signé un contrat jusqu’en 2025 avec un salaire annuel de 2M€ et devrait rejoindre l’équipe tout de suite après le match de Serie A de ce samedi, face à Frosinone.

Il a battu Gattuso