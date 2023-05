Mercato : Annoncé au PSG, Manuel Ugarte bloqué par son président !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Ciblé par le PSG depuis un an, Manuel Ugarte va quitter le Sporting Lisbonne dans les prochaines semaines. Avec une clause libératoire à 60 millions d’euros, le milieu de terrain uruguayen devrait débarquer à Paris... ou Chelsea, qui le courtise également. Et son président, Frederico Varandas, met tout en œuvre pour que l’affaire ne capote pas.

Le championnat portugais a connu son épilogue, ce week-end, avec la victoire finale du Benfica. Vainqueur de Santa Clara (6-0), le club de Lisbonne a tenu à distance le FC Porto de Sergio Conceiçao. De son côté, le Sporting Lisbonne a gagné son dernier match à Vizela (1-2), terminant ainsi quatrième de Liga Bwin, derrière Braga, qui s’est également imposé (3-0). Et le Sporting n’a souhaité prendre aucun risque sur ce dernier match du championnat...

Ugarte privé de match !

Pour affronter Vizela, le Sporting Lisbonne n’a pas aligné son maître à jouer au milieu du terrain, Manuel Ugarte. D’après le média portugais Correiro da Manha , c’est une demande spécifique du président Frederico Varandas. Ce dernier aurait exigé que Manuel Ugarte soit préservé. Et pour cause... En coulisses, son transfert XXL prend forme. Et le Sporting Lisbonne ne veut prendre aucun risque.

Une clause à 60 millions

Depuis un an, le PSG suit attentivement Manuel Ugarte. Luis Campos a coché le nom de ce milieu de terrain très prometteur. Ces derniers jours, Paris aurait bougé ses pions et se serait positionné auprès du Sporting Lisbonne. Même chose du côté de Chelsea, qui boucle l’arrivée de l’ancien parisien Mauricio Pochettino sur son banc de touche. Deux clubs prêts à mettre 60 millions d’euros sur la table pour Manuel Ugarte ! A ce tarif, on comprend la prudence de Frederico Varandas. Assis sur le banc, son poulain n’a pas bougé du match. Pas même pour entrer en jeu et sécuriser la victoire des siens, obtenues en toute fin de rencontre sur un but contre son camp (85e)…