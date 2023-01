Mercato - Agent : Le Jorge Mendes Français, c’est lui !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le mercato d’hiver bat son plein et nombreux sont les clubs français à s’activer pour trouver du renfort. L’occasion pour Le 10 Sport de faire un focus sur les meilleurs agents français du moment. Dans l’ombre des ténors comme Jorge Mendes, plusieurs conseillers formés dans l’Hexagone parviennent à tirer leur épingle du jeu. Voici notre Top 5.

5/ Score Agency

Plus de 20 ans d’expérience pour cette société qui dispose d’un joli portefeuille de joueurs et d’une équipe de conseillers très respectés dans le milieu. Conduit par Alexandre Bonnefond (président), Score Agency gère notamment les intérêts d’Andy Delort, Alexandre Lacazette ou encore le prometteur Castelo Lukeba. En s’occupant de la carrière d’Éric Abidal, l’agence a fait ses armes dans les années 2000 pour ensuite grandir avec les années. Depuis quelques saisons, la gestion des coachs permet également à cette écurie de prendre de l’ampleur sur le marché français. Pascal Dupraz, David Guion mais surtout Christophe Galtier font confiance à Score Agency (conseiller de l’agence, John Valovic est également le fils de l’entraîneur du PSG).

Il a fait pleurer Cristiano Ronaldo, il raconte https://t.co/KSzre9kRMs pic.twitter.com/sUl5cwGppC — le10sport (@le10sport) January 13, 2023

4/ KDS Football Management

KDS s’occupe des champions du monde N’Golo Kanté et Steven N’Zonzi. Mais également de pépites de Premier League comme Saïd Benrahma. Sans faire de bruit, l’agence a tissé un solide réseau en France et à l’étranger. Et ces derniers mois, elle se fait remarquer par la signature de très nombreux jeunes talents du football français. Des pépites qui devraient rapidement alimenter la Ligue 1 et les écuries européennes…

3/ One Team Football

Impossible de dissocier One Team Football de Michael Manuello, son fondateur. Lui-aussi très discret, il pilote les carrières de talents comme le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, Olivier Giroud. Derrière le chef de file, on retrouve Léo Dubois, Adrien Thomasson (qui vient de signer à Lens), Francis Coquelin, Arnaud Nordin, Florian Sotoca ou encore Ruben Aguilar. « Il est de plus en plus compliqué de tenir une ligne de conduite et de participer pleinement aux évolutions de carrière , a expliqué Michael Manuello dans les colonnes du journal L’Equipe . I l a fallu assimiler beaucoup de choses, de l'arrêt Bosman à la libéralisation des effectifs qui font que des clubs ont plus de quarante joueurs sous contrat (…) Il faut trouver l'équilibre entre-temps de jeu, contrats, palmarès et qualité de vie. Olivier (Giroud) est un exemple colossal à ce niveau. Même s'il a peut-être gagné moins d'argent que certains, il a dix fois plus de titres ! Quand on arrive à cette réussite, on a la satisfaction d'avoir bien fait notre métier. »

2/ Classico Sports Management

Au fil des ans, Classico Sports est devenu incontournable dans le marché des transferts. En témoigne, le portefeuille de joueurs qui a confié la gestion de ses intérêts à l’agence pilotée par Jonathan Benbaron et Jonathan Maarek : Abdou Diallo, Manu Koné, Alexis Beka Beka, Sofiane Diop ou encore Romain Faivre. Chez les coachs, Habib Beye est la tête de gondole d’un groupe qui grandit chaque saison un peu plus.

1/ Cover Sport