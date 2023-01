Équipe de France : Après le Mondial, Olivier Giroud pourrait recevoir une offre incroyable sur le mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur d’une excellente Coupe du monde avec l’équipe de France, Olivier Giroud a prouvé à 36 ans qu’il en avait encore sous le pied, de quoi susciter de l’intérêt sur le marché des transferts. Alors que l’AC Milan souhaite le prolonger, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus serait également dans le viseur de Manchester United et du Bayern Munich.

Alors que sa présence n’était pas certaine, Olivier Giroud a bien participé à la dernière Coupe du monde au Qatar, et avec la manière puisque l’attaquant de 36 ans a trouvé le chemin des filets à quatre reprises, lui permettant de devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, devançant désormais Thierry Henry avec 53 réalisations. Actuellement dans sa dernière année de contrat avec l’AC Milan, Olivier Giroud s’est donc fait remarquer à quelques jours du début du mercato hivernal, et plusieurs cadors européens se verraient bien l’accueillir.

Le Bayern convoiterait Giroud

C’est notamment le cas du Bayern Munich si l’on en croit les informations de Média Foot . La formation allemande souhaite mettre la main sur un renfort offensif et lorgnerait Olivier Giroud. Ce dernier n’est pas le seul joueur de l’équipe de France convoité puisque Randal Kolo Muani aurait également les faveurs des dirigeants bavarois.

Coupe du monde 2022 : Giroud a réussi à faire oublier Benzema https://t.co/rN6wAECJZr pic.twitter.com/v981jSs2qG — le10sport (@le10sport) December 31, 2022

Manchester United également intéressé