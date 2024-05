Mbappé s’en va, le PSG va réaliser son rêve ?

Pierrick Levallet

D'ici quelques semaines, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. Le club de la capitale pourrait ainsi avoir plus de difficultés à remporter la Ligue des champions sans la star de 25 ans. Mais ce ne serait pas impossible pour les Rouge-et-Bleu, puisque certains clubs ont atteint la finale de la compétition sans réelle superstar ces dernières années.

Les jours de Kylian Mbappé au PSG sont comptés. L’international français a annoncé son départ sur les réseaux sociaux le 10 mai dernier. Sept ans après son arrivée, le capitaine de l’équipe de France estime qu’il est temps pour lui de se trouver un nouveau challenge. Le PSG devrait donc avoir des difficultés supplémentaires pour réaliser son rêve de remporter la Ligue des champions. Mais ce ne serait pas impossible pour autant.

Le PSG peut «gagner la Ligue des champions sans Mbappé»

« Est-ce qu’il faut un crack absolu pour gagner la Ligue des champions ? Il n'y a pas de règle. Une équipe peut en avoir un et remporter la Ligue des champions ou ne pas en avoir et la gagner également. Sans Kylian Mbappé, le PSG devra trouver des solutions collectives. Et peut tout à fait gagner la Ligue des champions sans lui. Dortmund est en finale et n'a pas de crack. L'Inter était en finale la saison passée et n'avait pas de crack absolu » a confié Dominique Sévérac dans une session de question/réponse pour Le Parisien .

