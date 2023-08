Mbappé - PSG : Un nouveau piège est tendu !

Pierrick Levallet

C'est le gros feuilleton de l'été. Entre Kylian Mbappé et le PSG, rien ne va plus. Le club de la capitale fait tout son possible pour pousser l'international français vers la sortie. Mais la direction parisienne tente malgré tout de trouver un accord avec lui pour une nouvelle prolongation et aurait déjà dégainé son offre. Mais il pourrait s'agir d'un piège tendu au champion du monde.

La tension monte entre le PSG et Kylian Mbappé. Alors que ce dernier refuse de prolonger et souhaite honorer son contrat (qui expire en juin 2024) jusqu’au bout, le club de la capitale veut éviter ce scénario à tout prix. De ce fait, la formation parisienne n’hésite pas à le tenir à l’écart du reste du groupe afin de le pousser à accepter un transfert cet été.

Le PSG dégaine une nouvelle offre

Mais le PSG continue également de chercher un terrain d’entente avec Kylian Mbappé. Ainsi, il a récemment été révélé que les Rouge-et-Bleu lui avaient transmis une offre de prolongation avec la garantie d’un départ en 2024 à l’aide d’une clause. Mais il pourrait s'agir d'un piège tendu par la direction parisienne à la star de 24 ans.

Un nouveau piège tendu à Mbappé ?