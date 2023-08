Mbappé piégé par le PSG ?

Amadou Diawara

Lors de l'été 2022, Kylian Mbappé a paraphé un tout nouveau bail de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. Et pourtant, le numéro 7 parisien s'est affiché avec un maillot floqué du nombre 2025 lors de l'officialisation de sa prolongation. Et aujourd'hui, Kylian Mbappé regrette d'avoir cédé face au PSG.

A la fin de la saison 2021-2022, Kylian Mbappé a rempilé avec le PSG pour une durée de deux saisons, plus une en option. Malgré tout, le capitaine de l'équipe de France a posé avec un maillot du club rouge et bleu floqué avec le nombre 2025. Ce qui lui a été imposé par le PSG.

Un crack du PSG sur le point d’être transféré ? https://t.co/ZEwvuvpWMw pic.twitter.com/yVyh9XHmAb — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

Mbappé ne voulait pas poser avec un maillot «2025»

Selon les informations du Parisien , divulguées ce jeudi après-midi, Kylian Mbappé a prolongé jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG le 21 mai 2022. Alors qu'une option d'une saison supplémentaire a été négociée, le club de la capitale avait préparé un maillot frappé du nombre 2025 pour marquer le coup. Ayant vu cette tunique la veille de son renouvellement de contrat aux alentours de 23 heures, Kylian Mbappé aurait tiqué, tandis que son entourage aurait affiché son désaccord.

Le PSG n'a pas laissé le choix à Mbappé