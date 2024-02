Mbappé - PSG : Un coup gigantesque avec Haaland pour contrer le Real Madrid ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Real Madrid s’enflamme à l’idée d’accueillir Kylian Mbappé, prenant le chemin de la capitale espagnole après la fin de son contrat avec le PSG. Un énorme coup qui pourrait inciter le FC Barcelone à frapper fort aussi, le club culé n’ayant pas perdu l’espoir de recruter Erling Haaland malgré ses finances limitées.

Une nouvelle star est attendue en Liga ! Sous contrat avec le PSG jusqu’au terme de la saison, Kylian Mbappé a informé Nasser Al-Khelaïfi de son départ et devrait prendre la direction du Real Madrid, touchant enfin au but après plusieurs désillusions ces dernières années. Une future arrivée saluée en Liga. « Je pense que c’est bien pour le championnat espagnol, quelle que soit l'équipe pour laquelle il joue, qu'il joue pour Madrid, Barcelone ou Cordoba , estime pour sa part le boss de l’Atlético Enrique Cerezo au micro de Radio Marca. Il sera toujours important pour la Liga d'avoir des joueurs comme Mbappé. C'est très bien qu'il vienne ». L’attaquant du PSG pourrait même être accompagné de son grand rival sur le plan comptable.

Le Barça rêve d'Erling Haaland

C’est en tout cas le rêve du FC Barcelone, qui désire frapper un grand coup en réponse à l’offensive du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Selon les informations de Jijantes , Erling Haaland reste le grand objectif du président Joan Laporta malgré l’état compliqué des finances du club culé. Une première prise de contact a d’ailleurs eu lieu avec le clan norvégien.

Une rencontre dévoilée