Il refuse son transfert, clash inévitable au Real Madrid ?

Arrivé l’été dernier au Real Madrid en provenance de Fenerbahçe, Arda Güler avait écarté l’idée d’un départ en prêt. Ce qui n’aurait pas été apprécié par la Casa Blanca, d’autant plus que le milieu de terrain âgé de 19 ans joue très peu cette saison et commencerait à perdre patience. Le club serait également agacé par la pression mise par son entourage.

L’été dernier, le Real Madrid a décidé de miser environ 20M€ afin de s’attacher les services d’Arda Güler, qui évoluait alors à Fenerbahçe. Ses premiers mois ont été compliqués, entre des pépins physiques à son arrivée et un temps de jeu qui n’est pas à la hauteur de ses espérances.

« S'il ne le comprend pas, ce n'est pas grave »

En effet, d’après les informations de AS , Arda Güler commencerait à s’impatienter et à s’agacer de sa situation actuelle, lui qui n’a disputé que 92 minutes toutes compétitions confondues cette saison. Son entrée en jeu avortée au dernier moment par Carlo Ancelotti le week-end dernier contre le FC Séville (1-0) n’aurait pas arrangé la situation. « J'avais une idée en tête avant le but de Modrić et une autre ensuite. Ce n'est pas si compliqué et je n'ai pas à donner des explications sur ça. Je pense qu'il le comprend et s'il ne le comprend pas, ce n'est pas grave », a expliqué l’entraîneur du Real Madrid après la rencontre.

L’entourage de Güler met la pression sur le Real Madrid