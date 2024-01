Mbappé - PSG : Il annonce une catastrophe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG à l’issue de la saison. Ce serait évidemment un coup dur pour les Parisiens mais également pour la Ligue 1 qui négocie actuellement la vente de ses droits TV. Jérôme Rothen craint le pire pour le football français.

L’avenir de Kylian Mbappé continue de faire parler. Et pour cause, le contrat de l’attaquant du PSG s’achève en juin prochain et il peut donc partir libre. Un départ qui pourrait être difficile à digérer pour le PSG, mais également pour le football français comme le craint Jérôme Rothen.



«Si Mbappé part, c’est une très mauvaise nouvelle»

« Si Mbappé part, c’est une très mauvaise nouvelle et pas que pour les droits TV. Juste le niveau du championnat, le spectacle que l’on a le week-end. Je pense que Kylian Mbappé attire beaucoup de gens, de téléspectateurs. Sur les plateaux télé et radio, heureusement qu’il y a Kylian Mbappé, parce que cela nous fait des débats assurés au moins une fois par semaine. […] Même s’il a des détracteurs, ils ne peuvent pas être sur le côté sportif, c’est impossible. On ne peut pas dire que Kylian Mbappé n’apporte pas quelque chose de sensationnel à notre championnat », assure l’ancien joueur du PSG au micro de RMC .

«C’est la figure de notre championnat»