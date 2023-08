Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouveau rebondissement dans le dossier Kylian Mbappé. Poussé vers la sortie par ses dirigeants, le joueur tricolore aurait décidé de rester au PSG et d'aller au bout de son contrat selon les informations du Parisien. A contrario, d'autres médias annoncent que l'international français devrait bel et bien s'engager avec le Real Madrid dans les prochains jours.

Une fois n'est pas coutume, l'avenir de Kylian Mbappé monopolise l'actualité du PSG, et plus généralement cette période de mercato. Lié au club parisien jusqu'en juin 2024, le joueur français est devenu persona non grata dans la capitale. Ses dirigeants travaillent sur son départ de plusieurs semaines, mais Mbappé n'a pas l'intention de se laisser faire.

PSG : Mbappé a fait son choix pour 240M€ https://t.co/3s44ScTMAn pic.twitter.com/Q0nvoI2jK4 — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

Mbappé a lâché sa réponse au PSG

Ce mardi, Kylian Mbappé se serait entretenu avec Nasser Al-Khelaïfi au centre d'entraînement de Poissy. Au cours de cette réunion, le joueur français aurait annoncé qu'il souhaitait rester au PSG la saison prochaine selon les informations du Parisien.

Ce dossier part dans tous les sens !