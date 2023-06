Mbappé, Neymar, Lucas Hernandez… Toutes les infos mercato du 27 juin

La rédaction

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Liverpool débarque pour Kylian Mbappé !

Annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid alors que le PSG souhaite le vendre dès cet été étant donné son refus de prolonger, Kylian Mbappé attire également l'oeil en Premier League : « Liverpool fait concurrence au Real Madrid et veut payer une fortune pour Mbappé », annonce à Radio Marca Marco Kirdemir, agent FIFA, sur l'attaquant français du PSG.



Le PSG prend une grande décision pour l’avenir de Neymar

Avec le départ de Lionel Messi et l'avenir très incertain de Kylian Mbappé, le PSG semble prêt à revoir sa position pour Neymar ! L'EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que l'attaquant brésilien, qui était jusqu'ici poussé vers la sortie, pourrait finalement être conservé par le Qatar qui envisage même de renforcer son influence dans le vestiaire si Mbappé venait à partir cet été. D'ailleurs, de son côté, Neymar n'a pas envie de s'en aller coûte que coûte du PSG.



Le PSG touche au but pour Lucas Hernandez

Lucas Hernandez au PSG, ça brûle ! Fabrizio Romano et Foot Mercato annoncent ce mardi que les discussions sont à un stade très avancé entre le club francilien et le Bayern Munich, tandis que l'international français a déjà un accord depuis quelques jours avec le PSG. Sauf énorme rebondissement, Hernandez devrait donc être la prochaine recrue.



PSG : Direction Fenerbahçe pour Wijnaldum ?

De retour de prêt à l'AS Rome, Georginio Wijnaldum n'entre pas dans les plans du PSG pour autant et devra se trouver un nouveau point de chute cet été. Le quotidien turc Fotomaç annonce d'ailleurs que Fenerbahçe s'intéressé de très près au profil du milieu de terrain néerlandais et pourrait proposer aux alentours de 5M€ pour boucler son transfert, alors que les négociations ont déjà débuté avec le clan Wijnaldum.



OM : Transfert imminent pour Kondogbia