Le PSG veut s’en débarrasser, une offre inespérée arrive

En quête de renforts sur le marché des transferts, le PSG doit également trouver une porte de sortie aux joueurs indésirables de son effectif. Une situation qui concerne notamment Georginio Wijnaldum, prêté à l’AS Rome cette saison et à qui il ne reste qu’une année de contrat avec le club de la capitale. L’international néerlandais pourrait rebondir en Turquie, du côté de Fenerbahçe.

« S’ils le disent alors je reste ». Dans un entretien accordé à L'Équipe la semaine passée, Georginio Wijnaldum avait confié qu’il se mettait à la disposition de Luis Enrique, pressenti pour devenir le prochain entraîneur du PSG. Arrivé libre en provenance de Liverpool il y a deux ans, l’international néerlandais (89 sélections) a passé la dernière saison en prêt à l’AS Rome.

Une année compliquée à l’AS Rome

Une année compliquée pour Georginio Wijnaldum, puisqu’elle avait débuté par une fracture du tibia droit à l’entraînement au mois d’août. S’il a pu faire son retour en fin de saison, cela n’a pas suffi à convaincre les Giallorossi de le conserver. Au PSG, le milieu de terrain de 32 ans devrait également être poussé vers la sortie.

Fenerbahçe s’intéresse à Wijnaldum