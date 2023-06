Mercato : Il interpelle le PSG pour débarquer cet été

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Cédé en prêt à l’AS Rome ces derniers mois, Georginio Wijnaldum s’apprête à retrouver le PSG où il a encore un an de contrat. Et le milieu de terrain néerlandais attend de savoir s’il entre dans les plans de Luis Enrique, le futur entraîneur, pour savoir s’il restera ou non au Parc des Princes.

Comme beaucoup d’autres éléments indésirables qui avaient été prêtés l’été dernier (Icardi, Kurzawa, Paredes, Diallo), Georginio Wijnaldum s’apprête à revenir au PSG cet été. Le milieu de terrain néerlandais de 32 ans, qui sort d’une saison plutôt compliquée à l’AS Rome durant laquelle il a été miné par une grosse blessure, a encore un an de contrat avec le PSG, et son avenir est encore très incertain.

PSG : Réunion au sommet pour ce transfert à 180M€ https://t.co/57K1Z4E0C7 pic.twitter.com/siYKwfmu0q — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

« Je dois voir avec le PSG »

Interrogé jeudi dans les colonnes de L’EQUIPE, Wijnaldum a ouvert la porte à un retour au PSG pour la saison prochaine : « Si je connais déjà mon avenir ? Pas encore. Je dois voir avec eux. Il y a beaucoup de choses qui doivent être clarifiées. On verra à ce moment-là. On voit dans les médias qu'il va y avoir un nouvel entraîneur (Luis Enrique), mais ça ne semble pas tout à fait clair », indique l’international néerlandais.

Wijnaldum prêt à rester