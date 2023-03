Mbappé, Motta... Toutes les infos mercato du 1er mars

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

L’énorme bombe du Real Madrid sur Kylian Mbappé

Entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, ce n'est pas encore terminé. Alors que le joueur du PSG est sous contrat jusqu'en 2024, son avenir fait à nouveau l'objet de nombreuses rumeurs. En Espagne, forcément, l'idée de voir la Casa Blanca revenir à la charge fait parler. D'ailleurs, ce mercredi, pour OK Diario , une source au Real Madrid lâche à propos de Mbappé : « S'il doit venir et qu'il correspond aux critères du club, il viendra ».



Le PSG change ses plans pour Salah

Avec la possibilité que Lionel Messi s'en aille du PSG à la fin de la saison, le feuilleton Mohamed Salah a dernièrement été relancé. Aujourd'hui à Liverpool, l'Egyptien pourrait donc être le remplaçant de La Pulga au sein du club de la capitale. Mais encore faut-il que le PSG soit toujours intéressé par Salah... Pour CaughtOffside, Ben Jacobs, journaliste CBS , a expliqué que si les Parisiens étaient bien intéressés par le joueur de Liverpool par le passé, cela ne serait plus forcément le cas aujourd'hui, Luis Campos cherchant des profils plus jeunes.



Zidane envoyé loin du PSG

Christophe Galtier étant encore loin d'être sauvé au PSG, l'ombre de Zinedine Zidane plane toujours. Au Qatar, on penserait encore à l'ancien du Real Madrid. Mais voilà que certains aimeraient le voir loin du PSG. C'est le cas de Daniel Riolo, qui réclame un duo Michel Platini-Zinedine Zidane pour relancer le football français suite à la démission de Noël Le Graët. « Platini-Zidane, c'est le duo parfait pour relancer le foot français », a-t-il lâché au micro de RMC .



PSG : Le clan Motta lâche une réponse pour son avenir