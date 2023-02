Messi, Mbappé… Toutes les infos mercato du 28 février

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Aucun échange entre Messi et Barcelone ?

Sacré joueur de l'année 2022 à la cérémonie The Best lundi soir, Lionel Messi a eu l'occasion de croiser Joan Laporta à cette occasion, à la salle Pleyel. Les derniers échos de la presse espagnole révélaient que l'attaquant argentin, qui arrive en fin de contrat avec le PSG en juin, avait prévu de s'entretenir avec le président du FC Barcelone qui programme son retour gratuit l'été prochain. Mais au micro de l'émission El Chiringuito , le journaliste Dario Montero a assuré que Laporta et Messi ne s'étaient pas croisés pour évoquer le sujet.



PSG : Mbappé regrette son faux départ au Real Madrid

Passé tout proche d'un départ libre du PSG pour le Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé aurait-il des regrets ? Le journaliste espagnol Edu Aguirre a indiqué au micro d' El Chiringuito que Mbappé serait actuellement en train de se repentir et regretterait son choix de snober le club merengue pour prolonger son contrat jusqu'en 2025 au PSG. Le feuilleton pourrait donc être relancé dans les mois à venir...



Le PSG toujours à fond sur Salah ?

Alors que l'avenir de Lionel Messi au PSG est encore très incertain, Luis Campos place déjà ses pions sur le marché pour son éventuelle succession. Selon les révélations du Times , le PSG en pincerait toujours pour Mohamed Salah si jamais Messi venait à plier bagage, et l'attaquant égyptien de Liverpool pourrait donc être la grande priorité du club de la capitale lors du prochain mercato.



Retour garanti pour Kurzawa au PSG ?

En cédant Layvin Kurzawa en prêt à Fulham l'été dernier, le PSG espérait certainement pouvoir enfin se débarrasser définitivement de son latéral gauche indésirable. Mais victime d’un choc à l’entraînement dimanche, Kurzawa s’est sérieusement blessé au genou et s’est affiché sur les réseaux sociaux avec une attelle, lui qui souffre d’une rupture du ligament latéral intérieur. Il sera éloigné de longs mois des terrains, et Fulham ne devrait vraisemblablement pas le conserver à l’issue de la saison. Pour rappel, Kurzawa est sous contrat jusqu'en 2024 au PSG.



