La vente de l’OM annoncée, il balance

Il y a quelques mois, l'OM nouait un partenariat avec le groupe CMA-CGM, dirigé par l'homme d'affaires Rodolphe Saadé. Ce dernier est mis en valeur par le quotidien Libération ce mardi. Un portrait gratifiant est dressé sur l'homme de 52 ans, qui aurait de grands projets pour le club marseillais selon l'un de ses proches.

La vente de l'OM est un sujet sensible à Marseille. Régulièrement, le #Vente OM apparaît sur Twitter et certains pensent percevoir quelques indices sur l'avenir de Frank McCourt. Depuis plusieurs mois, le propriétaire américain du club marseillais répète, à qui veut l'entendre, qu'il n'a pas l'intention de partir. Pourtant, certains journalistes évoquent des tractations en coulisses, notamment depuis l'annonce du deal bouclé avec le groupe CMA-CGM, dirigé par le milliardaire Rodolphe Saadé.

« C’est une réflexion »

En novembre dernier, Daniel Riolo s'était interrogé sur ce partenariat. « J’ai parlé de l’engagement Sponsor Maillot de cette entreprise dirigée par Rodolphe Saadé. Évidemment ça a fait beaucoup de bruit, parce que quand on parle d’une éventuelle vente de l’OM, qui n’a rien à voir pour le coup avec le fameux #VenteOM, dont on nous reprochait de ne pas parler. Ce sont des dossiers qui sont extrêmement sensibles, et vous comprenez bien que tout le monde nie. Ce sont des dossiers ou tout peut se passer, ou ça discute. Et je maintiens que c’est une réflexion. Je ne suis pas en train de dire que ça va se faire, mais je pense que ce premier pas m’interpelle » avait-il confié, relançant les rumeurs sur la vente de l'OM.

« Il finira par racheter l'Olympique de Marseille »

Ce mardi, le sujet a été évoqué dans les colonnes de Libération , qui consacrait sa UNE à Rodolphe Saadé. Omniprésent dans la vie marseillaise, l'homme d'affaires pourrait bien investir à l'OM si l'on en croit Stéphane Richard. « Rodolphe est sincèrement attaché à la ville. Il est présent, il met de l'argent. Il finira par racheter l'Olympique de Marseille » a déclaré ce proche de Saadé.

« Saadé ? On est au début du plan comm »