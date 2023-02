PSG : Nouveau rebondissement pour le mercato de Messi

Thomas Bourseau

Bien que le PSG cherche à prolonger son contrat, Lionel Messi fait toujours rêver le FC Barcelone qui a publiquement évoqué son retour. La presse espagnole annonçait lundi une entrevue programmée entre le joueur et le président du Barça. Il n’en aurait cependant rien été. Explications.

Les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas dans le feuilleton Lionel Messi. En décembre dernier, Le Parisien et Fabrizio Romano notamment affirmaient tous deux qu’un accord de principe avait été trouvé entre l’entourage de Lionel Messi et le PSG pour prolonger le contrat de celui qui allait devenir champion du monde pour au moins une saison supplémentaire, le sien expirant en juin prochain.

Le Barça a tissé sa toile pour Messi

Cependant, il n’en est toujours rien et les discussions entre les deux parties se poursuivent seulement. C’est du moins l’information que le10sport.com vous a communiqué le 18 février dernier. Mais en parallèle, le FC Barcelone a rallumé la mèche d’un éventuel retour de sa légende Lionel Messi. La semaine dernière, l’entraîneur du club blaugrana, à savoir Xavi Hernandez, a fait savoir que les portes du Barça étaient ouvertes pour l’attaquant du PSG élu meilleur joueur de 2022 à la cérémonie The Best lundi soir.

PSG : Le prochain club de Messi se confirme, c’est surprenant https://t.co/JmWjbqB20E pic.twitter.com/1jnwBZEA06 — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

La presse espagnole l’avait annoncé, pas d’entrevue entre Messi et Laporta