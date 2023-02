Ils mettent le feu au mercato et rêvent de Neymar et Mbappé

Thomas Bourseau

Alors que Chelsea a été racheté au printemps dernier, les Blues se sont montrés très dépensiers lors des deux dernières fenêtres des transferts. Neymar ainsi que Kylian Mbappé intéresseraient le club londonien.

Kylian Mbappé et Neymar pourraient ne pas continuer ensemble au PSG la saison prochaine. Certes, le contrat du Brésilien court jusqu’en juin 2027 au Paris Saint-Germain, néanmoins, il ne semble plus être le bienvenu au sein du club de la capitale. Le Parisien a dernièrement expliqué que le conseiller football Luis Campos et Mbappé aimeraient que Neymar ne soit plus dans le paysage parisien la saison prochaine.

Chelsea pour Neymar ? Le Brésilien a tranché

Il est question ces derniers temps d’un intérêt de Chelsea pour un transfert qui devrait être inférieur à 100M€ selon Football Insider. De son côté, Neymar ne serait pas contre l’idée de relever le challenge du football anglais, mais pas avant la fin de son contrat au PSG en 2027, soit au moment de ses 35 ans, selon Goal .

PSG : Neymar fait mieux que Mbappé et Messi, voilà la raison https://t.co/DRgmNsPjB3 pic.twitter.com/LSMd91EG0w — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

Chelsea est très dépensier et rêve de Mbappé