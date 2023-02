Catastrophe sur le mercato, le PSG peut dire adieu à ce transfert

Pierrick Levallet

Poussé dehors par le PSG l'été dernier, Layvin Kurzawa a été prêté à Fulham. Une option d'achat aurait d'ailleurs été incluse dans l'opération. Cependant, le joueur de 30 ans n'y arrive pas en Angleterre. Son calvaire va d'ailleurs se prolonger. Victime d'une terrible blessure, le latéral gauche voit ses chances de rester à Fulham se réduire.

L’été dernier, le PSG a fait un grand ménage au sein de son effectif. Le club de la capitale a poussé tous les indésirables vers la sortie, dont Layvin Kurzawa. L’international français a été prêté à Fulham et une option d’achat aurait été incluse dans l’opération. Mais depuis son arrivée en Angleterre, rien ne va pour Layvin Kurzawa.

Kurzawa vit un calvaire à Fulham

Le joueur de 30 ans ne s’est pas du tout imposé en Premier League. Il n’a disputé que trois matchs toutes compétitions confondues cette saison. Désireux de se relancer à Fulham après avoir été mis au placard au PSG, Layvin Kurzawa n’y arrive pas non plus. Et son calvaire va se prolonger de plusieurs mois.

😭🤷 pic.twitter.com/fUYVM8Lr2Y — Mika ⚜ Paname ®© (@Mika_Paname_) February 27, 2023

Terrible blessure pour Kurzawa, son retour au PSG prend forme

Lors d’un choc à l’entraînement ce dimanche, Layvin Kurzawa s’est sérieusement blessé au genou. Sur ses réseaux sociaux, il s’est affiché avec une attelle et a annoncé qu’il souffrait d’une rupture du ligament latéral intérieur. Le défenseur devrait donc être éloigné de longs mois des terrains. Après une telle blessure, Fulham pourrait bien ne pas le conserver à l’issue de la saison. Dans cette optique, le joueur de 30 ans devrait retrouver le PSG, où il est sous contrat jusqu’en juin 2024.