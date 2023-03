Le PSG se penche sur son retour, le verdict est sans appel

Thomas Bourseau

Christophe Galtier peut souffler après une période sportive délicate sur le banc du PSG en février. Pour autant, les rumeurs sur sa succession continuent de fuser et un ancien de QSI serait une piste à l’étude : Thiago Motta. Son agent a mis les choses au clair.

Thiago Motta a été l’une des premières stars du projet QSI. Arrivé à l’hiver 2012, la sentinelle a été un élément indéboulonnable de l’entrejeu parisien aux côtés de Blaise Matuidi et de Marco Verratti pendant des années. Après le Genoa et La Spezia, c’est à Bologne que Motta continue de parfaire sa formation d’entraîneur. Et le management de l’Italien semblerait faire mouche au sein du PSG.

Thiago Motta sur le banc, le PSG y penserait

Contrairement à ce qui circule dans la presse, le10sport.com vous a affirmé le 17 février dernier que Christophe Galtier n’était pas en danger au PSG. Cependant, les médias confient que Thiago Motta serait une piste prise en considération par les décideurs du Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en juin 2024 à Bologne, Motta a les idées claires pour la suite selon son agent.

«Il veut jouer d'autres matchs comme celui de dimanche et celui de Florence»