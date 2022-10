Foot - Mercato

Mbappé, Messi, Lautaro... Toutes les infos mercato du 14 octobre

Publié le 15 octobre 2022 à 12h02 - mis à jour le 15 octobre 2022 à 12h17

Arthur Montagne

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Les coulisses de l'arrivée de Sanchez à l'OM

Cet été, Pablo Longoria a réalisé un mercato très actif avec notamment l'arrivée libre d'Alexis Sanchez qui a résilié son contrat à l'Inter Milan. Journaliste pour TNT Sports , Enzo Oliveira a d'ailleurs dévoilé les coulisses de ce dossier. « On lui a promis des choses qui n'ont pas été tenues, ce n'est pas le genre de joueurs qu'on met sur le banc vu sa grande carrière. Il peut accepter de passer derrière Lukaku et Martinez, mais pas Correa, un joueur d'un rang inférieur. Ca l'a fatigué et le courant ne passait plus avec Inzaghi. A l'Inter, personne ne lui a donné son affection contrairement à Marseille où il se sent déjà important », assure-t-il dans les colonnes de La Provence .



Le retour de Papin à l'OM se précise

Comme révélé ces dernières heures par L'EQUIPE , Pablo Longoria souhaite bien rapatrier Jean-Pierre Papin à l'OM. Une tendance confirmée par La Provence qui donne même certaines précisions concernant son futur rôle à Marseille. L'ancien buteur sera notamment en charge de conseiller les attaquants marseillais peu utilisés par Igor Tudor. Jean-Pierre Papin pourrait également avoir un rôle institutionnel en faisant partie des délégations de l'OM, notamment pour les tirages au sort.



Lautaro Martinez, le remplaçant de Mbappé au PSG ?

Depuis quelques jours, tous les regards se tournent vers Kylian Mbappé. Et pour cause, l'attaquant français souhaiterait déjà quitter le PSG, seulement quelques mois après sa prolongation de contrat. Par conséquent, cela pousse le club de la capitale à envisager l'hypothèse de lui trouver un remplaçant. Et selon les informations de La Gazzetta dello Sport , le PSG s'intéresserait notamment à Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter Milan.



PSG : Messi proche de rester ?