Transferts - OM : Voilà comment Longoria a bouclé un énorme coup sur le mercato

Publié le 15 octobre 2022 à 10h30

Arnaud De Kanel

Durant le mercato estival, Alexis Sanchez rejoignait l'OM libre de tout contrat après un passage à l'Inter Milan. Désormais, le Chilien est épanoui à Marseille où il se sent important et apprécié à sa juste valeur, ce qui n'était pas le cas à Milan. C'est pour cette raison qu'il a quitté l'Italie.

Après un échec à Manchester United, Alexis Sanchez prenait la décision de rejoindre l'Inter Milan en 2019. Le Chilien était cantonné à un rôle de remplaçant qui ne lui plaisait guère et a ainsi décidé de rejoindre l'OM durant le mercato. Pablo Longoria lui a fait confiance et tout va mieux pour lui.

Des promesses non tenues

Très tôt lors de son arrivée à l'Inter, Alexis Sanchez était la doublure du duo Romelu Lukaku - Lautaro Martinez puis du duo Martinez - Edin Dzeko la saison suivante. Le Chilien était à cran face à cette situation. Le résultat de promesses non tenues par le club interiste d'après Enzo Olivera : « On lui a promis des choses qui n'ont pas été tenues, ce n'est pas le genre de joueurs qu'on met sur le banc vu sa grande carrière. »

