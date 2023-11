Mbappé : Le PSG proche d’un échec «monumental» ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG pourrait ne pas perdre d'un joueur à la fin de la saison. Le départ de Kylian Mbappé pourrait mettre un sérieux coup d'arrêt au projet parisien, qui tente de se faire un nom à l'étranger depuis plusieurs années. Surtout qu'aucun joueur ne présente le profil pour prendre sa succession l'année prochaine.

Le PSG n'est pas à l'abri d'une catastrophe. Sous contrat avec le club parisien jusqu'en juin prochain, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé et n'entend pas prendre sa décision avant la fin de l'année 2023. Selon les informations du 10Sport.com, Mbappé pourrait trancher lors du premier semestre 2024, comme c'était le cas en 2022 lors du précédent feuilleton. Un départ de Mbappé pourrait mettre un sérieux coup d'arrêt au projet parisien. Journaliste pour RTL , Philippe Sanfourche a expliqué que le Français représentait plus qu'un simple enjeu sportif.

Le PSG bientôt sans sa tête de gondole ?

« Ce qui est certain c’est que l’on sait comment le PSG fonctionne notamment avec ces stars de cette dimension là. Mbappé, il y a un enjeu monumental. Maintenant que Messi et Neymar ne sont plus là, il y a un enjeu de représenter le PSG à l’international. Mbappé est central dans ce projet. Il y a le projet sportif, il est regardant là-dessus, le volet financier et puis tout le maillage » a confié le journaliste sur le plateau de L'Equipe du Soir ce jeudi.

« Le PSG est ancré dans toute la vie de Mbappé »