Mbappé : Le PSG a trouvé comment le remplacer 

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG pour s’engager libre avec le Real Madrid cet été, et le club de la capitale s’active donc en coulisses pour tenter d’assurer sa succession au plus vite. Voilà les trois pistes privilégiées par le PSG pour renforcer le flanc gauche de l’attaque et oublier Mbappé.

Après une histoire d’amour relativement mouvementée et qui aura duré sept ans, Kylian Mbappé et le PSG se sont dits adieux cet été. Le capitaine de l’équipe de France, arrivé au terme de son contrat au Parc des Princes, a décidé de ne pas rempiler pour réaliser son rêve et porter la tunique du Real Madrid. Mais qui remplacera Mbappé au PSG ?

Sancho, le feuilleton du moment au PSG

La piste Jadon Sancho a surgi de nul part lundi matin, et elle semble se réchauffer d’heure en heure. L’attaquant anglais de 24 ans, sous contrat avec Manchester United, fait désormais l’objet d’un véritable feuilleton, et un accord a même été évoqué entre Sancho et le PSG.

Le PSG a plusieurs pistes

Mais Jadon Sancho n’est pas l’unique option à l’étude au Parc des Princes. L’EQUIPE annonce mardi dans ses colonnes que Khvicha Kvaratskhelia (23 ans, Naples) ainsi que Rafael Leão (25 ans, Milan AC) sont également toujours suivis de près par la direction du PSG. Reste à savoir lequel de ces trois profils sera finalement recruté pour faire oublier Mbappé.