Mbappe a lâché une bombe en privé, coup de théâtre au PSG

Ces derniers jours, Kylian Mbappé a eu l'occasion de s'exprimer sur son avenir au PSG. Lié jusqu'en 2024, le joueur a évoqué son attachement au club parisien et ses prochains objectifs, notamment celui de remporter la Ligue des champions à Paris. Malgré cette déclaration, certains journalistes espagnols continuent d'évoquer ses envies de départ au Real Madrid.

Kylian Mbappé n'a pas encore clôturé son aventure parisienne, mais son nom est déjà présent dans l'histoire du PSG. Meilleur marqueur de l'histoire du club parisien, le joueur de 24 ans laissera une trace indélébile. Encore plus s'il parvenait à ramener la Ligue des champions dans la capitale la saison prochaine. C'est en tout cas son prochain objectif comme il l'a confié dans un entretien accordé à l'émission Tout le Sport sur France 3.

« Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions avec le PSG »

« Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain » a confié Mbappé. Ce qui n'empêche pas certains journalistes espagnols de relancer le feuilleton sur son avenir au PSG.

La presse espagnole n'en démord pas