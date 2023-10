«L’un des meilleurs au monde» a failli débarquer au PSG !

Pierrick Levallet

Avant que Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ne débarquent, le PSG a bien tenté sa chance pour Victor Osimhen. Néanmoins, Naples n'a jamais voulu bouger de ses positions dans ce dossier. Le buteur de 24 ans est donc resté en Italie cet été. Et pour certains, la formation parisienne aurait pu recruter l'un des meilleurs à son poste avec l'international nigérian.

Lors de ce mercato estival, le PSG avait fait de l’arrivée d’un buteur une priorité. Dans cette optique, le club de la capitale a recruté Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Mais avant eux, la direction parisienne pensait à un autre nom. Le10Sport.com peut vous confirmer que le PSG a tenté sa chance pour Victor Osimhen. Mais le pensionnaire de la Ligue 1 s’est heurté à Naples, qui refusait de le laisser partir à moins de 200M€. Et pour certains, le PSG aurait pu mettre la main sur l’un des meilleurs à son poste avec le Nigérian.

Prolongation au PSG, Mbappé regrette ! https://t.co/s6DBZD897R pic.twitter.com/qdlWuYQrUa — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

«Il a ce qu’il faut pour jouer au plus haut niveau»

« Je dirais qu’il est l’un des sept meilleurs buteurs du monde. Peut-être qu’il a encore besoin d’un peu d’expérience au plus haut niveau du football européen et il n’a pas eu de chance avec sa blessure en demi-finale de Ligue des champions contre le Milan AC la saison dernière. Mais je pense qu’il a clairement ce qu’il faut pour jouer au plus haut niveau » a ainsi confié Fabrizio Romano dans sa chronique pour Caught Offside .

Le PSG est toujours sur le coup