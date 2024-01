Longoria sous le feu des critiques, un ancien de l’OM balance !

Hugo Chirossel

Alors qu’il a souvent été encensé depuis son arrivée à l’OM, Pablo Longoria est de plus en plus critiqué. C’est notamment sa politique sportive qui interroge et certains transferts effectués lors des derniers mercatos. S’il estime que plusieurs erreurs ont été commises sous sa direction, Julien Fournier a malgré tout défendu le président marseillais.

« Il y a eu beaucoup trop d’erreurs sur des joueurs clés . » Interrogé par La Provence , Julien Fournier a analysé la politique sportive de l’OM sous la présidence de Pablo Longoria. Ce dernier a vu sa cote de popularité baisser ces derniers mois, notamment en raison de plusieurs départs et arrivées qui n'ont pas été compris par les supporters marseillais. Selon l’ancien secrétaire général de l’OM (2004-2009), de nombreuses erreurs ont été commises.

«C’est sur les joueurs talentueux que l’OM s’est un peu planté»

« Des Clauss, Vérétout, Mbemba, par exemple, ce sont des joueurs de club, au sens où ils n’ont pas une grosse valeur marchande, mais ils sont fiables et ils te permettent d’avoir autour des joueurs plus talentueux. C’est sur les joueurs talentueux que l’OM s’est un peu planté à mon avis. Vitinha, Ounahi, Ndiaye, Sarr : tous ces mecs devraient te permettre de les développer et de les vendre extrêmement cher pour réinvestir l’argent dans ton équipe et faire grossir la valeur de l’effectif. Pour moi, quand tu investis 1€ sur ce genre de joueurs, tu dois vendre 3€. Quand tu mets 15M€ sur Ismaïla Sarr, tu sais déjà que tu ne le vendras jamais 45M€. Quand tu achètes Vitinha 30M€, c’est que tu imagines qu’il partira à 90M€ ? Si tu as 8 joueurs d’actifs (des éléments qui ont une valeur minimum de 20M€), tu peux en vendre un l’année où tu ne fais pas la Ligue des champions sans que ton projet tombe à l’eau », a déclaré Julien Fournier.

«Il est moins performant, mais ça n’en fait pas un mauvais président»