L’OM se lance sur Galtier, Pablo Longoria se fait déjà dézinguer

Jean de Teyssière

L'OM est à la recherche d'un nouvel entraîneur suite au départ de Marcelino la semaine dernière, provoqué par la réunion houleuse ayant confronté la direction marseillaise et les supporters de l'OM. La piste Christophe Galtier est en train de parcourir les couloirs de La Commanderie, ce que ne comprend pas Jérôme Rothen, estimant que la rivalité entre le PSG et l'OM ne devrait pas permettre ce genre de piste.

Et si Christophe Galtier retrouvait un banc de touche ? Licencié par le PSG en juillet dernier, l'entraîneur français doit maintenant se préparer pour son procès pour harcèlement moral et discrimination qui aura lieu en décembre prochain. Seulement, la situation bancale de l'OM pourrait entraîner plus vite que prévu son retour dans le championnat français.

«Longoria met trop facilement de côté la rivalité PSG-OM»

Dans l'émission Rothen s'enflamme diffusée sur RMC , Jérôme Rothen a expliqué pourquoi il ne souhaitait pas voir Christophe Galtier débarquer à Marseille : « Longoria met trop facilement de côté la rivalité PSG-OM. Moi, je reste persuadé que le Championnat de France a besoin de cette rivalité, c’est comme ça, c’est inscrit dans les murs de la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain et Marseille sont deux rivaux, deux clubs avec des supporters qui se détestent, avec des joueurs et des entraîneurs qui doivent se détester, c’est comme ça, ça fait le charme du Championnat. Il faut que ça perdure et qu’on arrive à continuer dans cette rivalité. Bien sur que je ne veux pas de haine à côté de ça, mais je pars du principe que lorsque tu as décidé d’aller d’un côté ou de l’autre, c’est difficile de faire machine arrière. Ça doit être un principe de la part des joueurs, des entraîneurs et surtout de la part des dirigeants et des présidents. »

«Je trouve que Longoria fait du très bon boulot à Marseille mais là il a tout faux»