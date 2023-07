L’OM recalé, une surprise en préparation en coulisses ?

Thomas Bourseau

L’OM aurait essuyé un énorme échec sur le mercato avec le dossier Iliman Ndiaye (23 ans). L’attaquant de Southampton aurait notamment décidé de rejeter les avances du club phocéen en raison du discours de Sheffield et du fait que sa famille se sente particulièrement à son aise outre-Manche. Pour autant, un retour de flamme de l’OM dans cette opération ne serait pas à écarter.

Une terrible nouvelle serait tombée dans les bureaux de l’OM ces dernières heures. Comme L’Équipe l’a souligné, un accord contractuel avait pourtant été convenu entre le club phocéen et Iliman Ndiaye, pour que l’attaquant de 23 ans quitte Sheffield United et rejoigne l’OM, où il avait effectué une saison lors de sa formation au début des années 2010. Mais finalement, le président Pablo Longoria voit Ndiaye lui passer sous le nez.

Iliman Ndiaye rejette l’OM pour prolonger à Sheffield

C’est en effet ce que RMC Sport, le journaliste Mohamed Bouhafsi et L’Équipe ont affirmé à tour de rôle ces dernières heures. Et Foot Mercato n’est pas allé à l’encontre de la tendance évoquée ci-dessus. À en croire FM , Iliman Ndiaye aurait bel et bien été séduit par le projet sportif vendu par Sheffield United au point de prendre sérieusement en considération une prolongation de son contrat expirant en juin 2024.

Sa famille se plaît en Angleterre, mais l’OM n’aurait pas encore jeté l’éponge