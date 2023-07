Mercato : Catastrophe, il dit non à l’OM pour son transfert !

Thomas Bourseau

Iliman Ndiaye (23 ans) est dans le viseur de l’OM. Et malgré de belles avancées du président Pablo Longoria avec l’attaquant de Sheffield United, ce dernier aurait recalé l’OM et serait en pleines négociations pour prolonger son contrat chez les Blades.

Il y a un peu plus de deux semaines, Foot Mercato révélait un intérêt du comité de direction de l’OM pour l’attaquant sénégalais de 23 ans Iliman Ndiaye, sous contrat jusqu’en juin 2024 à Sheffield United, et passé par le centre de formation de l’OM dans sa jeunesse. Le dossier avançait bien, mais aurait capoté ces dernières heures. Ce lundi, le journaliste Mohamed Bouhafsi a fait savoir qu’Iliman Ndiaye commençait à se poser de sérieuses questions au niveau de son avenir. Que ce soit Sheffield United, qui va fait son retour en Premier League, ou bien son entourage, les deux parties tenteraient de le persuader de poursuivre chez les Blades . Et la tendance se confirme.

L’OM se prend un stop pour Ndiaye

L’Équipe affirme ces dernières heures qu’un terrain d’entente contractuel avait été trouvé entre l’OM et Iliman Ndiaye, l’attaquant sénégalais aurait tranché pour rester à Sheffield la saison prochaine. D’ailleurs, l’Olympique de Marseille ne se ferait d’ores et déjà plus d’illusions quant à ses chances de mettre la main sur Ndiaye puisque ce dernier aurait repoussé l’offre du club phocéen. Et un énorme coup de théâtre se dessinerait d’ailleurs en coulisses.

Une prolongation en bonne voie à Sheffield pour Ndiaye ?