L’OM dégaine une offre surprise, le verdict tombe déjà

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

L’OM est enfin lancé sur son mercato estival et l’un des priorités est de recruter des latéraux. Plusieurs profils ont déjà été étudiés et en Espagne, on explique que le club olympien serait intéressé par Renan Lodi. L’Atlético de Madrid veut s’en séparer mais n’aurait pas apprécié l’offre marseillaise, il privilégie un transfert.

Même si l’OM a priorisé l’avenir d’Alexis Sanchez, l’autre grosse obligation des dirigeants marseillais, c’est de sécuriser les côtés. Avec les retours de prêt de Nuno Tavares et Issa Kaboré dans leur club respectif, le club olympien doit clairement se renforcer dans ce secteur. Et un nouveau nom serait dans le viseur de la direction de l’OM.

L’OM veut s’offrir Renan Lodi

D’après les informations de Relevo , Pablo Longoria voudrait s’attacher les services de Renan Lodi, le latéral gauche de l’Atlético de Madrid. L’international brésilien sort d’une saison en Angleterre avec Nottingham Forrest.

Mercato : L'OM calme le jeu pour sa révolution https://t.co/6cNEsEnBk9 pic.twitter.com/j9bJekJlXE — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

L’Atlético de Madrid privilégie un transfert