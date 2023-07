Mercato : Un transfert surprise est proposé au FC Nantes !

Baptiste Berkowicz

Le FC Nantes se prépare à disputer une nouvelle saison en Ligue 1. En ce sens, les dirigeants nantais s'activent pour renforcer leur effectif. Waldemar Kita, qui a enregistré le départ de Ludovic Blas, pourrait bien investir en conséquence. L'ancien joueur brésilien de l'OL, Têté, a été proposé aux Canaris.

La saison dernière a été éprouvante pour le FC Nantes en championnat de France. Les Canaris sont parvenus à se maintenir en finissant 16ème et derniers non relégable. Waldemar Kita ne souhaite pas revivre une fin de saison à tensions comme celle-ci et envisage donc d'investir sur le marché des transferts.

Mercato : Le FC Nantes boucle un transfert à 2,5M€ https://t.co/3Hs84KYqnJ pic.twitter.com/QIfb6ndEbL — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

Tetê proposé à Nantes

Alors que Ludovic Blas a fait ses valises de Nantes et s'est envolé pour le voisin rennais, les Canaris entendent bien remplacer le prometteur ailier droit. D'après les informations de Mohamed Toubache-Ter, Tetê, ancien joueur de l'OL, a notamment été proposé à Waldemar Kita afin de rejoindre le club breton pour y évoluer la saison prochaine.

Des exigences très élevées pour le joueur