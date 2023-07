Mercato : Le FC Nantes boucle un transfert à 2,5M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le FC Nantes prévoit une large revue d'effectif afin de ne pas connaître nouvelle saison galère. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont sur le départ, à commencer par Andy Delort. L'international algérien va s'engager avec Umm Salal. Une transfert qui devrait permettre aux Canaris de récupérer 2,5M€.

Après une saison plus que compliquée, durant laquelle le FC Nantes a assuré son maintien lors de la dernière journée, les Canaris espèrent bien réalisait un gros mercato afin de rebondir rapidement. Une revue d'effectif est donc attendue et un premier départ important se précise.

Mercato : Le FC Nantes annonce une révolution ! https://t.co/ki1fQ8kIFK pic.twitter.com/yW4NfKY3VR — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

Delort va quitter le FC Nantes pour 2,5M€

Et il s'agit d'Andy Delort. Ouest-France révélait ces dernières heures que l'ancien buteur du MHSC allait s'engager au Qatar avec le club d'Umm Salal. Une information confirmée par L'EQUIPE qui ajoute que le transfert devrait avoisiner les 2,5M€. Prêté lors du précédent mercato d'hiver par l'OGC Nice, Delort avait une option d'achat automatique en cas de maintien et estimée à 5M€...

Un passage décevant...

Le passage d'Andy Delort au FC Nantes ne restera pas dans les annales. Et pour cause, l'international algérien avait débarqué en janvier pour s'imposer comme un titulaire indiscutable, mais il n'aura finalement marqué aucun but en Ligue 1 ce qui n'avait pas plus à la Beaujoire où il a plusieurs fois été sifflé.