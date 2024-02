L’OL et le RC Lens se disputent un attaquant à 10M€

Jean de Teyssière

Le mercato estival est encore loin mais cela n'empêche pas les clubs de commencer à avancer leurs pions. Sensationnel au Cercle de Bruges, Kévin Denkey a marqué 22 buts en 26 matchs et attire forcément l'œil de gros clubs européens. L'international togolais a connu la Ligue 1 avec le Nîmes Olympique et aimerait la retrouver rapidement. Cela tombe bien, le RC Lens et l'Olympique lyonnais seraient intéressés son profil.

L'OL, qui a connu un début de saison catastrophique, occupant à plusieurs reprises la dernière place de Ligue 1 semble être sorti d'affaire. Pierre Sage et les recrues hivernales ont permis aux Lyonnais de sortir du gouffre dans lequel ils étaient plongés. Au RC Lens, la saison est moins couverte de succès que la précédente et la dynamique de la fin de saison dernière et du début de l'aventure en Ligue des Champions semble s'être émoussée. La préparation du prochain exercice est déjà primordiale pour ces deux clubs.

Kévin Denkey veut retourner en Ligue 1

Formé au Nîmes Olympique, Kévin Denkey a rejoint le Cercle de Bruges, en Belgique, lors de la saison 2020-2021. L'international togolais est en train de réaliser une saison exceptionnelle en Jupiler Pro League, puisqu'en 26 matchs, l'attaquant a marqué 22 buts. D'après les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, Kévin Denkey aimerait retourner en Ligue 1 la saison prochaine. Heureusement pour lui, deux clubs français pourraient passer à l'action l'été prochain pour convaincre Bruges de le laisser partir.

Le RC Lens et l'OL intéressés par Denkey ?

Si plusieurs clubs allemands auraient coché le nom de Kévin Denkey, l'attaquant international togolais intéresse aussi en France. Toujours selon le journaliste belge, le RC Lens et l'Olympique lyonnais seraient intéressés par l'attaquant du Cercle de Bruges. Le club belge aurait estimé son joueur à 10M€. Âgé de 23 ans, le Togolais pourrait s'offrir un beau challenge en France après avoir réussi son aventure belge.