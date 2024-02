Nouvelle désillusion, la demande folle du RC Lens

Arnaud De Kanel

C'est une semaine qui risque de faire mal au RC Lens. Eliminés de l'Europa League par Fribourg jeudi après avoir mené de deux buts et s'être faire égaliser dans le temps additionnel, les Sang et Or se sont inclinés à Bollaert dans les dernières secondes ce dimanche contre l'AS Monaco. Les Lensois auraient pu bénéficier d'un pénalty après un accrochage avec Florian Sotoca. Le corps arbitral en a décidé autrement et Franck Haise réclame donc la fin de la VAR !

Nouveau scénario cruel pour le RC Lens. Trois jours après a défaite à Fribourg, les hommes de Franck Haise ont craqué dans le temps additionnel après un match très disputé contre l'AS Monaco. Mais l'entraineur lensois ne digère pas car il estime que son équipe a été pénalisée par une grosse erreur d'arbitrage. A la suite d'un accrochage dans la surface avec Florian Sotoca, l'arbitre central avait été appelé par l'assistance vidéo mais il n'a pas sifflé de pénalty pour les Sang et Or. Pour Haise, la faute était évidente. Il ne comprend donc pas pourquoi, après revisionnage des images, le pénalty n'a pas été accordé. Selon lui, il faut donc en finir avec la VAR.

«Je pense qu’il faut arrêter la VAR»

« Sur le penalty, j’ai revu les images. Tous les week-ends, je revois les images, la VAR revoit des images. Je pense qu’il faut arrêter la VAR, puisque les arbitres ne l’utilisent pas. Evidemment que je le dis au second degré. Il y a une faute évidente, il ne fait pas exprès, mais il lui marche sur le pied. Revoyez le premier penalty concédé à Brest. On peut revoir plusieurs fois les images, la chaussure est toujours arrachée », a pesté Franck Haise au micro de Prime Vidéo , avant de poursuivre.

«Chacun doit prendre ses responsabilités»