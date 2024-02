RC Lens : Un joueur insulté, l’entraîneur monte au créneau

Hugo Chirossel

Jeudi soir, le RC Lens a vécu une terrible désillusion face à Fribourg, en barrage retour de la Ligue Europa. Une rencontre que les Sang et Or ont perdu en prolongation alors qu’ils avaient deux buts d’avance à la mi-temps. Franck Haise a pris la défense de ses joueurs, certains ayant été la cible d’insultes sur les réseaux sociaux, notamment Massadio Haïdara.

Une défaite qui fait mal. Le RC Lens pensait avoir fait le plus dur jeudi, lors de son barrage retour de Ligue Europa contre Fribourg. Les hommes de Franck Haise menaient de deux buts à la pause après une première mi-temps maîtrisée. Ils ont finalement été rejoints dans le second acte, avant de s’incliner en prolongation (3-2). Une élimination difficile à digérer pour les supporters des Sang et Or .

Haïdara obligé de fermer ses réseaux sociaux

Franck Haise et ses joueurs n’ont pas été épargnés par les critiques depuis cette défaite. Certains d’entre eux ont été la cible d’insultes sur les réseaux sociaux, menant même à la fermeture de leur compte, comme cela a été le cas pour Massadio Haïdara, coupable sur le deuxième but de Fribourg. En conférence de presse, l’entraîneur du RC Lens a pris la défense de ses joueurs face à ces critiques, qu’il n’a pas appréciées.

«Ce ne sont pas des tricheurs mais des mecs qui donnent tout»