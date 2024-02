Le Real Madrid va boucler un transfert grâce à… Adidas ?

Hugo Chirossel

Auteur de 8 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues avec le Bayer Leverkusen, Florian Wirtz attise les convoitises. Le milieu de terrain âgé de 20 ans est annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens et notamment du Real Madrid. Un dossier dans lequel la Casa Blanca pourrait compter sur le soutien d’Adidas.

Toujours invaincu cette saison et largement en tête de la Bundesliga, avec huit points d’avance sur le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen impressionne. Parmi les joueurs de Xabi Alonso qui attirent particulièrement l’attention, on retrouve notamment Florian Wirtz. Ce dernier, âgé de seulement 20 ans, a trouvé le chemin des filets à 8 reprises toutes compétitions confondues et a également délivré 16 passes décisives. Des performances qui ont attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens.

Wirtz affole le mercato

Comme indiqué par Bild , ce serait notamment le cas du Bayern Munich, mais le Bayer Leverkusen ne serait pas très emballé à l’idée de céder Florian Wirtz à une autre formation de Bundesliga. Manchester City serait également sur la piste de l’international allemand (14 sélections), mais c’est finalement le Real Madrid qui pourrait rafler la mise. Et pour ce faire, les Merengue pourraient compter sur le soutien de la marque Adidas.

Adidas pousse pour le transférer au Real Madrid ?