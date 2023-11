Le PSG s’attaque à un crack, il reçoit une invitation au Real Madrid

Hugo Chirossel

Toujours en quête de nouveaux talents, le PSG regarderait notamment du côté de la Bundesliga. En effet, le club de la capitale serait intéressé par Florian Wirtz. Ses performances avec le Bayer Leverkusen n’auraient pas laissé insensibles les dirigeants parisiens, mais Toni Kroos estime qu’il s’intégrerait bien au Real Madrid.

Si le mercato estival a fermé ses portes il y a à peine plus de deux mois, le PSG se projette déjà sur le suivant. En ce sens, le club de la capitale aurait un œil sur Florian Wirtz. Auteur de six buts et 10 passes décisives, le meneur de jeu du Bayer Leverkusen, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2027, impressionne.

Wirtz affole l’Europe

« Beaucoup de grands clubs s'intéressaient à Wirtz cet été. Rien ne s'est passé parce que Leverkusen le considérait comme intouchable, mais après l'Euro 2024, il pourrait être possible qu'il soit vendu », a récemment confié le journaliste Fabrizio Romano sur la situation de Florian Wirtz.

Kroos voit Wirtz au Real Madrid