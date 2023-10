Le Real Madrid annonce la couleur pour le transfert d’une star

Benjamin Labrousse

Pierre angulaire du Real Madrid où il évolue depuis 2012, Luka Modric voit son temps de jeu diminuer au sein du club madrilène en ce début de saison. En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain de 38 ans est toujours convoité sur le marché des transferts. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a évoqué la possibilité d’un départ du Ballon d’Or 2018.

Cette saison, le Real Madrid fait face à un choix cornélien. Après les départs récents de légendes comme Karim Benzema ou encore de Casemiro, le club espagnol semble en pleine transition. Ainsi, en ce début de saison Carlo Ancelotti a davantage fait confiance aux jeunes stars montantes de l’effectif des Merengue . De plus, l’arrivée cet été de Jude Bellingham (recruté en provenance du Borussia Dortmund contre 103M€), a poussé certains cadres comme Toni Kroos ou encore Luka Modric sur le banc.

« Je ne crois pas qu'il y pense »

Le génie croate, désormais âgé de 38 ans, fait régulièrement parler de lui sur le mercato. Récemment, le nom de Luka Modric a été associé à l’Inter Miami, où un certain Lionel Messi aurait demandé son arrivée. Dans des propos relayés par Real-France , l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a évoqué un possible départ de l’ancien Ballon d’Or en janvier. « Je ne crois pas qu'il y pense, nous estimons qu'il est très important et il le sait aussi, il n'y pense pas et nous sommes heureux avec lui » , déclare l’Italien en conférence de presse.

« Je vois un joueur qui n'est évidemment pas heureux de ne pas jouer »