Le PSG veut un crack, il lâche une réponse fracassante

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le PSG est lancé sur son mercato estival et l’une des priorités est de se renforcer en attaque. Selon nos informations exclusives, Bradley Barcola est l’un des objectifs de Paris, une offre a même déjà été formulée avant d’être refusée. Mais l’OL veut le garder, c’est le message qu’a fait passer John Textor.

Cet été, le PSG lance une énième révolution. Christophe Galtier a été remercié, c’est Luis Enrique qui a été nommé entraîneur du club de la capitale. Le technicien espagnol, connu notamment pour sa gestion des stars, compte bien avoir son mot à dire sur le mercato. Et cela démarre avec des renforts offensifs. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG veut faire venir Bradley Barcola. Une offre de 25M€ a été formulée mais l’OL a dit non.

Laurent Blanc veut conserver ses pépites

« J'ai un discours qui me dit : "On n'est pas obligés de vendre pour passer la DNCG." On doit libérer surtout de la masse salariale. Je réponds : "Et si on a une proposition de tel niveau ?" Ces jeunes ont montré des choses mais ne sont pas encore prêts pour aller au sommet, même si des clubs intermédiaires ont une capacité financière importante », déclarait encore récemment Laurent Blanc qui tient à tout prix à conserver sa pépite.

Mbappé quitte le PSG, il va faire une victime https://t.co/oXmQlkeFwi pic.twitter.com/ji4jMGOWfq — le10sport (@le10sport) July 29, 2023

Textor met la pression sur le PSG