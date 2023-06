Le PSG s'active sur le mercato, quel poste renforcer en priorité ?

La rédaction

Passé totalement à côté de ses deux premiers mercatos au PSG, Luis Campos doit à tout prix se racheter lors de cette fenêtre de transferts. D'ailleurs, le conseiller football parisien aurait déjà frappé fort sur le marché en bouclant les transferts de Milan Skriniar, Marco Asensio et de Manuel Ugarte. Selon vous, quel poste le PSG doit-il désormais renforcer en priorité ?

A la fin de la dernière saison, Nasser Al-Khelaïfi a totalement remanié son organigramme. En effet, le président du PSG s'est séparé à la fois de son directeur sportif Leonardo et de l'entraineur Mauricio Pochettino. Pour les remplacer, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de faire confiance à Luis Campos, en tant que conseiller football, et au coach Christophe Galtier.

Le PSG recherche un n°9 pour épauler Mbappé

Lors de son premier mercato au PSG, Luis Campos a bouclé les transferts de Nordi Mukiele, Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler et d'Hugo Ekitike. Toutefois, aucune de ces recrues ne s'est imposée à Paris. Et lors de la dernière fenêtre de transferts hivernale, le conseiller football du PSG n'a pas réussi à finaliser les dossiers qu'il avait ouvert. D'ailleurs, l'opération Hakim Ziyech a capoté à la dernière minute.

Skriniar, Asensio et Ugarte arrivent au PSG

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos a annoncé à Christophe Galtier qu'il ne sera plus à la tête du PSG à la reprise, et ce, parce que son entraineur est apparu fatigué et marqué par sa première saison à Paris lors de leur dernière réunion. Et s'il ne veut pas être remercié comme le Français - même si le PSG a prévu un projet en trois saisons avec lui - Luis Campos ferait mieux de ne pas se louper sur le mercato cet été. Alors que Kylian Mbappé préfère évoluer sur un côté, le conseiller football du PSG fait le maximum pour recruter un nouveau numéro 9 de classe mondiale d'après Le 10 Sport. Toutefois, Luis Campos n'a pas encore réussi à remplir cette mission, qu'il a commencé il y a un an. Malgré tout, le dirigeant du PSG a déjà bouclé trois transferts, qui ne sont pas encore officiels : Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte, soit un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. Et Luis Campos ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin.



