Le PSG réagit enfin pour Luis Enrique

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste

Le PSG ayant décidé de limoger Christophe Galtier et de changer d’entraîneur, c’est donc vraisemblablement Luis Enrique qui s’apprête à reprendre le flambeau au sein du club de la capitale. Et Leandro Paredes, toujours sous contrat avec le PSG, semble déjà emballé par ce choix porté sur le technicien espagnol.

Ça bouge beaucoup au PSG en ce début d’été ! En plus des dossiers brûlants du mercato et des nouvelles recrues déjà actées (Skriniar, Asensio, Ugarte), le club de la capitale a dû gérer l’épineuse question du nouvel entraîneur ces dernières semaines. Christophe Galtier s’est vu signifier en réunion qu’il ne serait pas conservé, et le PSG a donc fait son choix.

Enrique, l’heureux élu

Après avoir semblé tout proche de faire venir Julian Nagelsmann (qui aurait finalement décliné l’offre) le PSG a finalement jeté son dévolu sur Luis Enrique. L’ancien entraîneur du FC Barcelone devrait donc être le successeur de Galtier, mais en attendant, le club de la capitale reste très discret et n’a laissé paraître aucune communication à ce sujet… jusqu’à vendredi.

Paredes valide Luis Enrique au PSG