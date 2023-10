Le PSG pointé du doigt pour une connexion à 200M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C'est un fait, le PSG a bouclé de nombreuses opérations sur le marché des transferts avec Jorge Mendes lors du dernier mercato estival. Et l'agente de Mohammed Kudus, qui avait été proposé aux dirigeants parisiens durant le mercato, pointe du doigt cette mainmise du Portugais sur le recrutement du PSG.

Cela n'est pas passé inaperçu cet été, mais comme Mino Raiola au début de l'ère QSI, la connexion entre le PSG et Jorge Mendes a tourné à plein régime ces derniers mois ! Luis Campos a notamment attiré dans la capitale Manuel Ugarte, Gonçalo Ramos, Marco Asensio ou encore Bradley Barcola, tous sous contrat avec le célèbre agent portugais qui a donc réussi à placer au total pour près de 200M€ d'indemnités de transfert au PSG, avec les commissions qui vont avec pour chaque opération.

Le PSG a refusé Kudus

Jennifer Mendelewitsch, l'agente de Mohammed Kudus, révèle sur RMC Sport avoir tenté de placer son protégé du côté du PSG cet été. En vain : « Pendant tout le mercato je suis harcelée de tweets qui me disent 'il faut le proposer à Paris' ou 'pourquoi cette con*** ne le propose pas à Paris' et 'qu’est-ce qu’on attend pour qu’il vienne à Paris' (…) Il voulait partir, il n’y avait pas 50.000 clubs qui avaient besoin d’un milieu et qui pouvaient se l’offrir. Forcément on l’a proposé son profil au PSG. Maintenant, c’est le choix du club de ne pas avancer. Tous les clubs ont le droit de décider qu’ils vont sur un autre profil ou que ce n’est pas leur priorité », indique-t-elle.

« Vous regardez les recrues et vous en faites les déductions »