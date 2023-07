Mercato : Le PSG fonce encore dans le mur avec cette recrue

Benjamin Labrousse

Dernièrement, le PSG a officialisé l’arrivée du jeune milieu italien Cher Ndour (18 ans). Arrivée libre en provenance de Benfica, ce dernier s’inscrit dans une volonté du club parisien de tenter des coups sur la post-formation. Ce n'est pas la première fois que cela arrive, Paris a régulièrement tenté de recruter des jeunes joueurs à haut potentiel, mais n’ayant quasiment pas évolué en professionnel. Un pari risqué, et qui n’a clairement pas fonctionné pour le moment côté parisien.

Mitchel Bakker (2019)

Avant le recrutement de Cher Ndour, le dernier pari tenté par le PSG en termes de post-formation se nomme Mitchel Bakker. Formé à l’Ajax Amsterdam, le latéral gauche néerlandais rejoint le PSG en 2019. Libre de tout contrat, Mitchel Bakker avait alors 19 ans lors de son arrivée au sein du club parisien, et aura eu du mal à s’imposer. Avec les blessures récurrentes de Juan Bernat notamment, ce dernier aura tout de même réussi à obtenir du temps de jeu à Paris, disputant ainsi 45 matchs en 2 ans, avant de rejoindre le Bayer Leverkusen en 2021 contre 7 M€. Désormais à l’Atalanta Bergame, Mitchel Bakker n’aura jamais confirmé tout son potentiel avec le PSG.

Marcin Bulka (2019)

La même année, le PSG tente également un coup similaire au poste de gardien de but. Ainsi, c’est le Polonais Marcin Bulka qui débarque à Paris en provenance de Chelsea. Relégué à un rôle de 3ème gardien, le joueur né en 1999 n’aura jamais su devancer Sergio Rico mais encore moins Keylor Navas. Auteur de 2 matchs avec le PSG, Marcin Bulka aura tout de même été sacré champion de France en 2019-2020, avant de rejoindre l’OGC Nice contre 2 M€ en 2022.

Xavi Simons (2019)

De tous, il est peut-être la plus belle réussite de cette stratégie de post-formation du PSG. Phénomène médiatique dès son plus jeune âge, et destiné à un grand avenir à Barcelone, Xavi Simons choque tout le monde en quittant la Masia pour le PSG en 2019. Après plusieurs apparitions avec l’équipe A sous la houlette de Mauricio Pochettino, le milieu de terrain néerlandais ne convainc pas, et décide de quitter définitivement le PSG durant l’été 2022. Conscient du potentiel de Xavi Simons, le club parisien décide alors de placer une clause de rachat évaluée à 6 M€ au moment du départ de ce dernier au PSV Eindhoven. Un an et une explosion aux yeux du grand public plus tard, Xavi Simons va retourner au PSG avant d’être prêté à Leipzig.

Gustavo Hebling (2015)

Il s’agit assurément de l’un des transferts les plus mystérieux de l’histoire récente du PSG. Gustavo Hebling débarque à Paris en 2015 après avoir été formé à São Paulo. Si ce dernier semble avoir apprécié son séjour dans la capitale française malgré ses 0 match joué, peu sont ceux qui se souviennent de son arrivée au PSG. Désormais âgé de 27 ans, Gustavo Hebling évolue en deuxième division brésilienne, lui qui avait quitté le PSG en 2017 pour rejoindre Portimonense au Portugal.

Kays Ruiz (2015)

Tout comme un certain Xavi Simons, Kays Ruiz avait rallié le PSG en provenance du FC Barcelone. Sauf que pour le joueur né en 2002, sa signature à Paris a été marquée par de nombreuses controverses. La faute à des accusations d’emplois fictifs utilisés par le club parisien pour rémunérer la famille du joueur. Passé professionnel en 2020, Kays Ruiz disputera 7 rencontres avec le PSG lors de l’exercice 2020-2021. Intéressant, le jeune joueur sera mis sur le côté pour avoir refusé de prolonger son contrat. À la recherche de temps de jeu, ce dernier s’engage avec...le Barça en 2021. Désormais à l’AJ Auxerre, Kays Ruiz n’a disputé qu’un seul match sous ses nouvelles couleurs.

Timothy Weah (2014)

Fils du légendaire attaquant du PSG George Weah, Timothy Weah débarque à Paris en 2014. Né d’une mère américaine, ce dernier signe pour le club parisien en 2014 en provenance des Red Bulls de New York. Timothy Weah devra attendre jusqu’en 2017 afin de parapher son premier contrat professionnel. Par la suite, tout s’enchaîne pour le jeune Américain, qui goûte aux plaisirs des apparitions avec l’équipe première dès 2018. Auteur de 2 buts en 6 matchs, Timothy Weah enchaîne avec un prêt intéressant au Celtic Glasgow avant de signer définitivement pour le LOSC en 2019 contre 9 M€. Ces dernières semaines, le fils de Weah a vu sa carrière prendre un nouveau tournant avec une signature à la Juventus.