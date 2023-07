PSG : Surprise, la date de ce transfert annoncée

Baptiste Berkowicz

Alors que le PSG va enregistrer le retour au club de Xavi Simons après avoir levé la clause de 6M€ auprès du PSV Eindhoven, la pépite néerlandaise est déjà prête à faire ses valises. Leipzig se détache clairement pour récupérer, via un prêt sans option d'achat, le joueur de 20 ans. L'annonce devrait avoir lieu ce mardi.

La direction du PSG, Luis Campos en tête, peut être satisfaite. Après de longues négociations afin de rapatrier Xavi Simons, les Parisiens sont parvenus à leurs fins et voient le milieu offensif retrouver les rangs des Rouge et Bleu, un an après son départ pour le PSV Eindhoven.

Le PSG rêve d’un énorme transfert, une offre titanesque est dégainée https://t.co/YeXTqqlgZk pic.twitter.com/gUtnC6ua00 — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

Xavi Simons, avantage Leipzig

En quête de temps de jeu, la pépite néerlandaise n'entend pas s'asseoir sur le banc la saison prochaine. D'après les informations de Fabrizio Romano, Leipzig reste le favori pour s'attacher les services de Xavi Simons la saison prochaine. Le joueur du PSG y effectuerait une année en prêt, sans option d'achat, avant de revenir au sein du club de la capitale.

Annonce prévue mardi pour Xavi Simons