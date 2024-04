Le PSG déclare la guerre au Real Madrid, c’est validé à l’OM !

Thomas Bourseau

Entre le PSG et le Real Madrid, la guerre est continue sur le mercato tant les deux clubs chassent des joueurs similaires régulièrement. Cela semble être une nouvelle fois le cas pour Leny Yoro. Le défenseur central de 18 ans du LOSC met tout le monde d’accord, même Jean-Louis Gasset l’entraîneur de l’OM.

Luis Campos et Luis Enrique sembleraient être tous deux sous le charme de Leny Yoro. Le défenseur central de 18 ans est destiné à quitter le LOSC cet été tant sa cote flambe sur le marché des transferts. Le10sport.com vous dévoilait fin décembre dernier que le club lillois réclamera 90M€ à quiconque souhaitant s’attacher ses services au cours du prochain mercato.

Leny Yoro tranche en faveur du Real Madrid ?

Néanmoins, le Real Madrid refuserait catégoriquement de laisser le champ libre au PSG dans la course à la signature de Leny Yoro. D’ailleurs, si l’on en croit Relevo , le clan Yoro aurait déjà fait part au club merengue au détour d’une discussion, vouloir rejoindre le Real Madrid.

Gasset reconnaît le potentiel de Yoro